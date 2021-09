Confidenciales Confirmado: Camilo Trujillo, hijo de Carlos Holmes, se lanza al Senado por Cambio Radical

Camilo Trujillo, hijo del exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tomará las banderas políticas de su padre y aspirará al Senado en las elecciones de marzo del 2022.

Aunque Holmes fue uno de los más importantes líderes del Centro Democrático, su hijo decidió que se medirá políticamente por Cambio Radical.

La razón obedece a su estrecha cercanía con Enrique Vargas Lleras, el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien tras el fallecimiento de Carlos Holmes en enero de 2021, fue una persona clave en la vida familiar de Trujillo.

“Yo no he sido heredero de un carné de militancia partidista, lo que he sido es un heredero de unos valores y unos principios en el ejercicio de la actividad política. Mi presencia en Cambio Radical obedece única y exclusivamente a la cercanía que yo tengo con Enrique Vargas Lleras, quien me vio crecer y quien ha sido mi amigo de muchos años”, reconoció Trujillo a SEMANA.

El hijo de Carlos Holmes tuvo carné de Centro Democrático cuando su padre hizo parte de la elección interna de precandidatos presidenciales en la pasada contienda, pero actualmente está oficialmente inscrito a Cambio Radical. Y no quiere decir que esté distante al partido político de su padre, donde milita una gran cantidad de amigos de la familia del exministro de Defensa. “Con el expresidente Álvaro Uribe tengo una gran admiración, respeto por todo lo que ha realizado”, expresó.

Trujillo es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en negocios internacionales de la Universidad Católica de Lovaina, es un jurista reconocido en lo público y lo privado, laboró en Porvenir y Bancolombia, la Alcaldía de Bogotá, entre otras entidades. Desde 2018 quiso saltar y buscar una curul en el Concejo de Bogotá, pero se abstuvo porque su padre era ministro de Defensa y podría acarrearle una supuesta inhabilidad. No obstante, las ganas de saltar al escenario público nunca desaparecieron y ahora las cristalizará en su carrera en busca de un cupo en el Congreso.