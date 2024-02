Congresistas del Partido Mira querían implementar teletrabajo los jueves en el Senado, pero se les cayó la posibilidad

“Solo queríamos que se trabajara por un día más, era una propuesta para sesionar más tiempo y para proyectos que no generen tanta discusión”, dijo el senador Virgüez.

Sin embargo, la propuesta no cayó bien en la plenaria al considerar que deben trabajar presencialmente y no implementar la virtualidad de esa manera. Por esa razón, varios senadores dejaron claro que no estaban de acuerdo con esa propuesta, que se hundió rápidamente.