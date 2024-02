Consejeros de Juventud denuncian que no se les ha permitido participar en el diseño de los Planes de Desarrollo Territorial

Desde el Programa Jóvenes Resilientes, una iniciativa de la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional (Usaid) y la ONG ACDI/VOCA, consejeros de Juventud denuncian que no están siendo escuchados en la creación de los Planes de Desarrollo Territorial en departamentos y municipios de Colombia.

De acuerdo con las organizaciones, se están diseñando los instrumentos que orientan las acciones en los entes territoriales, pero las juventudes no se están viendo representadas. Especialmente los consejeros, escogidos democráticamente para dicho fin.

“Esperamos que gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y autoridades se comprometan con la juventud de manera contundente y que no se cometan los mismos errores de pasadas administraciones que no incluyeron presupuestos para el funcionamiento de las instancias, la construcción o actualización de políticas públicas que impidan acciones y avances significativos, ya no hay excusa para dejar sin recursos a la juventud”, agregó Córdoba.