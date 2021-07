Confidenciales Cuando Claudia López elogiaba a Álvaro Uribe

A través de la página El legado de Álvaro Uribe Vélez recordaron cuando la alcaldesa de Bogotá Claudia López elogiaba al expresidente por su labor como mandatario. “El Estado colombiano se fortaleció en defensa y seguridad en los últimos 20 años, eso es innegable. Y en buena medida un gran líder en ese propósito fue Álvaro Uribe, eso hay que reconocérselo”, aseguró López.

También agregó que si no hubiera sido por su gestión, no se hubiera debilitado a la guerrilla. “Si el Estado colombiano no se hubiera vuelto serio en el tema de seguridad y defensa, no habría sido capaz de reducir y amilanar a la guerrilla hasta llevarla a tomar una decisión seria, por lo menos más seria que en el pasado, de realmente considerar su desmovilización”, comentó la hoy alcaldesa de Bogotá.

"El Estado colombiano se fortaleció en defensa y seguridad en los últimos 20 años, eso es innegable y en buena medida, un gran líder en ese propósito fue @Alvarouribevel ": @ClaudiaLopez pic.twitter.com/NPsLDwgXws — Legado de Álvaro Uribe Vélez (@LegadoUribeVel) June 30, 2021

El mensaje surge luego de la polémica que ha desatado una declaración que López dio a Blu Radio en la que dijo: “Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio”.

En Vicky en SEMANA, algunos líderes del Centro Democrático rechazaron estas acusaciones. La senadora María del Rosario Guerra la calificó de “temeraria”, mientras que la senadora Paola Holguín dijo que era una “injuria agravada”.