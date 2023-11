“De lo más divertido que yo haya visto”: pulla de Peñalosa a Petro tras acusación de ‘fake news’ a medios de comunicación

“De lo más divertido que yo haya visto: el maestro de las calumnias, las mentiras y las bodegas quejándose de las ‘fake news’. Recuerdo cuando me armó un debate vistoso en el Congreso sobre la mentira de que Cemex me había dado plata para la campaña. Como no recordaba si era así, al llegar a la casa revisé y no me había dado un peso. Pocos días después encontré a Petro y le dije que era un mentiroso porque Cemex no me había dado un peso. Sin inmutarse me respondió que Cemex no, pero que Suramericana de Seguros me había dado $ 5 millones y que ellos eran dueños de Argos. Es decir, montó todo un debate, les dijo a todos los medios una falsedad, que él tenía totalmente claro que era eso: una mentira calumniosa. Ese es el personaje que tenemos de presidente”, fue el mensaje completo de Peñalosa, luego de retuitear lo manifestado por el jefe de Estado.