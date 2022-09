Confidenciales “Debería ser la marcha del estrato 6″: Gustavo Bolívar por protestas del 26 de septiembre

El presidente Gustavo Petro no ha completado dos meses en el poder y ya enfrentará su primera marcha ciudadana el próximo 26 de septiembre. Hasta el momento, la manifestación no ha sido convocada puntualmente por un partido político en particular, pero sí va abanderada por diferentes líderes que quieren reflejar su inconformismo.

El ideal de la marcha es que miles de personas salgan a protestar en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán, Armenia, Cartagena, Pereira, entre otras ciudades, con un objetivo claro: presionar el retiro o la modificación de la controvertida reforma tributaria.

Sin embargo, esta manifestación hasta el momento no ha cogido mucho impulso, a pesar de que en redes sociales ya está circulando un #ALaCalle26S.

La controversia sobre la marcha ha sido tanta que algunos políticos reconocidos del país no dudaron en consignar sus opiniones frente a esta en sus redes sociales. De hecho, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, apuntó que esta sería la marcha del estrato 6.

“#ALaCalle26S debería ser la marcha del estrato 6, aunque parcial, porque muchos de ese estrato pagaremos con gusto los impuestos que necesita el gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal. No soy pendejo. Si se hunde el país se hunden mis empresas”, dijo.