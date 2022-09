¿Tendrá éxito la marcha contra el Gobierno Petro, el próximo lunes 26 de septiembre? La oposición se está alistando

Cuando aún no cumple dos meses en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro enfrentará la primera marcha ciudadana el próximo 26 de septiembre. La manifestación no ha sido convocada puntualmente por un partido político en particular, sino por diferentes líderes que quieren reflejar su inconformismo en las calles por las decisiones del mandatario.

La idea es que miles de personas salgan a protestar en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán, Armenia, Cartagena, Pereira, entre otras ciudades, con un objetivo claro: presionar el retiro o la modificación de la controvertida reforma tributaria que estudia el Congreso y con la que se buscan recaudar unos 25 billones de pesos. La posibilidad de que se decrete un aumento en la gasolina, literalmente, se convirtió en el ‘combustible’ para la marcha, así como una reforma pensional que ya estudia el Gobierno.

Hasta ahora, el Gobierno Petro ha dicho que no dará su brazo a torcer. En los últimos días, en reuniones con los partidos que conforman la coalición oficialista, ha quedado claro que no se cederá en el proyecto y la meta es que quede aprobado antes de diciembre. Frente a la gasolina, el propio presidente habló de la necesidad del alza del combustible ante el inmenso hueco fiscal del fondo de estabilización de los precios.

El arquitecto bogotano Pierre Onzaga Ramírez saldrá a marchar. “La tributaria no está diseñada para el desarrollo de Colombia, no le apunta a generar empleo, castiga a los tenderos, a los pequeños empresarios. No entendemos cómo un Gobierno que promete el cambio golpea a la gente más necesitada”, le dijo a SEMANA.

La convocatoria viene tomando fuerza en las redes sociales y se ha convertido en una plataforma perfecta para aglutinar a diferentes vertientes que se oponen al Gobierno Petro. El Centro Democrático decidirá este lunes si se vincula a la marcha, aunque SEMANA ya conoció que se sumará. El senador Miguel Uribe aseguró que el 26 de septiembre “es la mejor oportunidad para manifestarse en contra del alza del precio de la gasolina y el robo a las pensiones”.

El expresidente Álvaro Uribe no ha dado línea porque está evaluando lo que será su estrategia para las elecciones regionales y locales de 2023, pero no es un secreto que las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal están de acuerdo con la protesta en las calles.

Los congresistas Miguel Polo Polo y los excandidatos presidenciales Enrique Gómez Martínez y Federico Gutiérrez también están de acuerdo con las movilizaciones. Por su parte, Rodolfo Hernández y Marelen Castillo no han fijado una postura, aunque el ingeniero santandereano no participa en marchas.

SEMANA conoció que en Medellín la convocatoria la está liderando Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, quien estuvo detrás de la revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero. Bajo su liderazgo movilizó a los paisas y logró más de 250.000 firmas que le sirvieron de apoyo al proceso democrático.

La jornada del 26 de septiembre no es un paro, pero quienes la convocan buscan que sea un estallido social por los anuncios del Gobierno. Si la asistencia de los ciudadanos a las calles resulta exitosa, Petro pasará de ser un líder de movilizaciones sociales en el pasado a un presidente que las tendrá que enfrentar y capotear.

Mientras los políticos opositores analizan cómo sumarse indirectamente a la iniciativa, el grupo de ciudadanos avanza en las regiones con la convocatoria. No tienen financiación económica, pero están distribuidos en comités regionales desde donde convencen a tenderos, transportadores y demás ciudadanos. Algunas calles de las principales ciudades ya tienen pendones invitando a las concentraciones y han pedido a los participantes no dañar la infraestructura urbana.

El 26 de septiembre, el Gobierno estableció el reinicio de los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, una noticia con la que seguramente buscarán menguar el impacto de las movilizaciones. Ese día, sin duda, será una verdadera prueba de fuego para la oposición.