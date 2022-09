Confidenciales La frase de la ministra de Minas, Irene Vélez, que le ha salido muy cara: la oposición le pide, “aclarar, rectificar o reafirmar”, ¿qué fue lo que dijo?

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no deja de ser el foco de la polémica últimamente. Esta vez, cumpliendo la cita de un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la filósofa fue calificada como excluyente al asegurar que el ministerio es solo propiedad de quienes confiaron en la propuesta del Pacto Histórico en elecciones.

#DebateAMinistraDeMinas como oposición solicito a la Ministra de Minas, aclarar, rectificar o reafirmar su declaración que solo representa a los que votaron por el Presidente @petrogustavo grave! @CamaraColombia @OscarVillamiz @CeDemocratico pic.twitter.com/9VtiHuTVVu — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) September 14, 2022

Al iniciar su intervención, la ministra resaltó la apuesta del Gobierno en el sector, para la cual asegura que se está trabajando para aquellos que votaron por el presidente Gustavo Petro.

“Este es el ministerio de la gente, este es el Ministerio de Minas y Energía de quienes votaron por un cambio. De quienes votaron por cuidar la casa grande, de quienes votaron por la justicia ambiental, justicia social y la paz total. Nosotros nos debemos a esas comunidades, a esos pueblos, a esos barrios y hoy venimos aquí a contarles cómo, desde la transición energética, que es justa, gradual y segura, vamos a responder ese mandato popular, que es nuestro compromiso”, dijo en el debate.

Esto causó una reacción inmediata de los congresistas de la oposición, ya que el ministerio, que se supone que debe servir a todos los colombianos, no puede limitarse a responder a las peticiones de los votantes del mandatario.

“Creo que la ministra debe rectificar, aclarar o reafirmar algo que dijo en su exposición, que me llamó la atención y me preocupa. Yo tuve la oportunidad de estar con el expresidente Uribe en la reunión con el presidente Gustavo Petro. En la despedida de esa reunión, Petro le dijo a Uribe: ‘Yo soy el presidente suyo y el de todos los colombianos’. Usted, hace unos minutos, dijo que usted era la ministra solo de quienes votaron por usted”, dijo el representante Juan Espinal.

Espinal recalcó que los gobiernos representan a todos los colombianos, incluso aquellos que no votaron por quien ganó las elecciones.

Frente a lo dicho por el representante Espinal, la ministra se vio obligada a explicar qué fue lo que dijo: “Por favor, no me malinterpreten cuando yo digo que este es el Gobierno que va a defender la vida. No estamos excluyendo a nadie. Al contrario, lo que estamos diciendo es que nosotros nos debemos a un programa de gobierno y ese está invitando al diálogo nacional. Es para convertir a Colombia potencia mundial de la vida”.

La ministra sigue causando polémica por sus salidas en falso y esta, resaltada por el Centro Democrático, se une al repertorio.