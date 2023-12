Desde Dubái, el país que nada en petróleo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirma que en diciembre expedirán resolución para el alza de la gasolina que aplicará en enero

En otras palabras, el alza en la gasolina en diciembre no se dio. Eso si, hay que preparar el bolsillo para el aumento de enero, el cual, se está definiendo en una mesa de expertos, teniendo en cuenta que aún faltan dos tandas de incrementos, según el plan para cerrar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que llegó a un estado deficitario, por cuenta de los subsidios aplicados para mantener el precio interno cuando el petróleo internacionalmente estaba caro.

No obstante, en esta oportunidad, se volvió a hacer un pare en los incrementos, atendiendo los argumentos de algunos opinadores que señalan que ya la brecha se ha cerrado y que, por lo tanto, no serían necesarias nuevas alzas. “Estamos evaluando, pero, por ahora, con el fin de garantizar que el año termine con una inflación más baja, no se hizo aumento en noviembre para que entrara a regir en diciembre”, dijo el ministro.