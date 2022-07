Confidenciales “Desgraciado”: María Fernanda Cabal arremetió contra Carlos Martín Beristain

Los comisionados de la Verdad, Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, hablaron ante el Parlamento Europeo y presentaron los hallazgos y recomendaciones que durante tres años la Comisión de la Verdad recopiló y entregó en su informe final.

En el momento, el comisionado Beristain pidió ante los representantes de la Unión Europea que el país no necesita más ayuda militar, sino “para la paz”.

“Hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia ¡no más ayuda militar!, sólo ayuda para la paz, no más ayuda para fomentar la guerra, esto no es lo que Colombia necesita, ni una dinámica de la guerra” sentenció el comisionado.

Las palabras de Beristain no fueron aceptadas en algunas orillas políticas y quien no dudó en manifestar su incomodidad fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien en un fuerte tonó llamó al comisionado “desgraciado”.

“¿Quién autorizó a este desgraciado a hablar en nombre nuestro? ¿Cuánto dinero le pagamos los colombianos para que sea un emisario de la destrucción de nuestra fuerza pública? ¿Qué investidura tiene?”, escribió en su cuenta de Twitter.