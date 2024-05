¿Director de la UIAF, investigado por presunto tráfico de influencias en la UNGRD, es candidato para dirigir la Dian? Esto se sabe

Aún no se confirma la salida de Reyes de la Dian, pero es el más opcionado para ser el nuevo ministro de Comercio. Por otro lado, este medio conoció que aún no se le ha hecho un ofrecimiento directo a Llinás.

“No me han dicho nada. No me han insinuado nada. He escuchado los rumores. Estamos trabajando armónicamente con la Dian para apoyarla”, dijo Llinás, en conversación con este medio.