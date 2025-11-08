Suscribirse

CONFIDENCIALES

Disputas en el Pacto Histórico, ¿Qué está pasando?

Personas cercanas al presidente Gustavo Petro y líderes históricos de la estructura política critican a Gloria Flórez.

Redacción Confidenciales
8 de noviembre de 2025, 5:45 a. m.
gLORIA FLÓREZ
Gloria Flórez. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los resultados del petrismo en la consulta del pasado 26 de octubre desempolvaron una disputa interna que podría fragmentar al movimiento de izquierda de cara a las elecciones del próximo año.

Varios sectores han levantado su voz de protesta, tanto en público como en privado, contra la presidenta de la Colombia Humana, Gloria Flórez, a quien acusan de abrirles la puerta del partido a sectores “clientelistas y corruptos” para llegar al Congreso en 2026.

Contexto: Rifirrafe entre Gloria Flórez y Gustavo Bolívar agudiza ambiente en el Pacto Histórico: “No se gana una elección destruyendo a los compañeros”

Las críticas han llegado de personas cercanas al presidente Gustavo Petro y líderes históricos de la estructura política. Entre tantas cosas, se le acusa de tener cercanía con cuestionados clanes de la costa, Santander y Antioquia. Ella ha defendido su gestión a través de las redes sociales.

