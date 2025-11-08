Disputas en el Pacto Histórico, ¿Qué está pasando?

Los resultados del petrismo en la consulta del pasado 26 de octubre desempolvaron una disputa interna que podría fragmentar al movimiento de izquierda de cara a las elecciones del próximo año.

Varios sectores han levantado su voz de protesta, tanto en público como en privado, contra la presidenta de la Colombia Humana, Gloria Flórez, a quien acusan de abrirles la puerta del partido a sectores “clientelistas y corruptos” para llegar al Congreso en 2026.