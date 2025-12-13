Suscribirse

¿Dónde está el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño?

Se desconoce si Patiño sigue enfermo tras el golpe que sufrió cuando se bajaba de un helicóptero.

Redacción Confidenciales
13 de diciembre de 2025, 6:43 a. m.
El comisionado para la paz, Otty Patiño, no está de acuerdo con este proyecto que lidera el Gobierno Petro.
El comisionado para la paz, Otty Patiño. | Foto: JULIÁN MORA

En el escándalo que sacude a Calarcá Córdoba, jefe de las disidencias de las Farc, tras las explosivas evidencias de secuestros, extorsiones y asesinatos que lo comprometen, hay un protagonista que ha pasado sin pena ni gloria: el alto comisionado para la paz, Otty Patiño. No se ha referido al tema, no le da la cara a la prensa y no responde su teléfono celular. SEMANA confirmó que el alto consejero “no está en sus funciones” desde hace un mes, según una fuente de la Casa de Nariño.

Contexto: Otty Patiño defendió el nombramiento de exparamilitares como gestores de paz: “Hay preguntas”

En su reemplazo está María Paz Lara. Se desconoce si Patiño sigue enfermo tras el golpe que sufrió cuando se bajaba de un helicóptero, o si se trata de vacaciones en el ocaso del Gobierno Petro y en medio de las fuertes turbulencias que siguen amenazando la paz total.

