Confidenciales “El cambio no es solo político”: pulla a petristas, tras basurero que dejaron en Plaza de Bolívar

El pasado domingo 7 de agosto se llevó a cabo, en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá, la posesión presidencial de Gustavo Petro, quien se convirtió oficialmente en el primer jefe de Estado de centroizquierda en la historia de Colombia.

La ceremonia contó con la asistencia de más de 10.000 personas, en su mayoría simpatizantes del líder del Pacto Histórico, quienes no se perdieron el primer discurso como mandatario. Además de invitados especiales de las delegaciones de todo el mundo.

No obstante, las comediantes Tola y Maruja no ocultaron su molestia con varios ciudadanos que estuvieron en la Plaza de Bolívar debido a que dejaron bastante sucio este emblemático lugar. Asimismo, indicaron que el cambio no es solo político y que entre todos debemos trabajar por un mejor país.

“Berrionditas, así quedó la Plaza de Bolívar después de la posesión. Uno no hace eso, uno carga la basura hasta que encuentre una caneca. ¡Ojo! El cambio no es solamente político, nosotras también tenemos que cambiar”, puntualizaron en su cuenta de Twitter.