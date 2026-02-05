Confidenciales

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Durante su paso por Colombia, MacNamara fue reconocido por su conexión particular con el país.

Redacción Confidenciales
5 de febrero de 2026, 10:36 p. m.
John McNamara. Embajador de Estados Unidos en Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien venía desempeñándose como embajador encargado en Colombia, concluirá su misión en el país el próximo 13 de febrero. Así lo pudo confirmar SEMANA con fuentes enteradas del asunto.

McNamara, nacido en Nueva York, completa casi 20 años en el servicio diplomático estadounidense. Desde febrero de 2025 era el encargado de negocios en la embajada en Bogotá.

Durante su paso por Colombia, MacNamara fue reconocido por su conexión particular con el país. Hizo uso de palabras cotidianas de los colombianos y siempre vistió de sombrero. En una entrevista reciente con SEMANA, en noviembre pasado, sostuvo que los lazos que unen a Colombia con Estados Unidos no se iban a romper.

