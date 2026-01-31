El examen médico frustrado que la oposición ha pedido para el presidente Petro

El polémico discurso de Petro, en el que reveló intimidades en la cama, habló de las relaciones de Jesús y María Magdalena, entre otras, revivió en la oposición la propuesta de que el jefe de Estado se someta a un examen médico. Hasta ahora, quien más ha avanzado ha sido el representante Carlos Cuenca, de Cambio Radical, quien investiga a Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara tras las denuncias del excanciller Álvaro Leyva.
SEMANA confirmó que Cuenca iba adelante, pero en ese proceso hay otros dos congresistas que no firmaron la iniciativa: Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez. Cuenca necesitaba dos firmas y no las consiguió, menos en época de elecciones. El examen, al menos por ahora, se frustró.