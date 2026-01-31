CONFIDENCIALES

El examen médico frustrado que la oposición ha pedido para el presidente Petro

La probabilidad de que el jefe de Estado se someta a este examen, por ahora, no se da.

Redacción Confidenciales
31 de enero de 2026, 9:07 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El polémico discurso de Petro, en el que reveló intimidades en la cama, habló de las relaciones de Jesús y María Magdalena, entre otras, revivió en la oposición la propuesta de que el jefe de Estado se someta a un examen médico. Hasta ahora, quien más ha avanzado ha sido el representante Carlos Cuenca, de Cambio Radical, quien investiga a Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara tras las denuncias del excanciller Álvaro Leyva.

“Decrétese la práctica de un examen médico toxicológico al señor Gustavo Petro”: SEMANA revela explosivo borrador de la Comisión de Acusación

SEMANA confirmó que Cuenca iba adelante, pero en ese proceso hay otros dos congresistas que no firmaron la iniciativa: Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez. Cuenca necesitaba dos firmas y no las consiguió, menos en época de elecciones. El examen, al menos por ahora, se frustró.

