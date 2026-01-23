El magistrado César Reyes, ¿de nuevo contra el expresidente Álvaro Uribe?

A dos meses de las elecciones parlamentarias y a cuatro de las presidenciales, la Corte Suprema de Justicia impulsó una de las investigaciones contra Álvaro Uribe. SEMANA confirmó que se trata del proceso que el mismo líder del Centro Democrático le notificó al país en marzo de 2025, cuando precisó que buscaban investigarlo por una supuesta donación irregular en 2018 de un piloto que, tiempo después, terminó asociado al narcotráfico. Uribe negó que este piloto, identificado como Samuel David Niño, haya sido de su confianza. Lo curioso es que la investigación está en manos del magistrado César Reyes, el mismo que le profirió orden de captura cuando lo investigó por supuesta manipulación de falsos testigos en plena pandemia por covid-19. Uribe, finalmente, fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. La Corte ordenó la práctica de testimonios en este nuevo proceso contra el expresidente.