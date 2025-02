El mal arranque de Gustavo García, ministro del Interior encargado

Gustavo García, ministro del Interior encargado, se estrenó defendiendo la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, y no le fue bien. El decreto de su nombramiento no se publicó a tiempo y eso retrasó el inicio de las sesiones. Luego, varios congresistas de la oposición le reclamaron falta de garantías en el Gobierno Petro y advirtieron que la fecha de su nombramiento no coincide con la publicación en el Diario Oficial. Al final, las sesiones extraordinarias solo sirvieron para que se aprobaran siete artículos de esa polémica iniciativa, y la discusión continuará en las sesiones ordinarias después del 17 de febrero. Por los pasillos del Salón Elíptico se escuchó decir que a García le falta liderazgo, experiencia y que con ese arranque el Gobierno no tiene quién defienda la agenda legislativa.