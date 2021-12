Confidenciales El plan B del congresista Edward Rodríguez: aspirar a la Alcaldía de Bogotá por firmas

El congresista Edward Rodríguez tenía claro que se iría del Centro Democrático, su partido político. Desde que le impidieron lanzar su precandidatura interna a la Presidencia, él entendió que había llegado la hora de partir. Ni siquiera su cercanía con el presidente Iván Duque le garantizó un cupo en la carrera por la Casa de Nariño. El comité de ética del partido le cerró la puerta y él, hasta ahora, no tiene claro por qué lo vetaron.

Rodríguez la emprendió en su momento contra el Centro Democrático, pero después se sentó con el expresidente Álvaro Uribe y lo escuchó como a un padre político. El congresista quedó aparentemente satisfecho. Acató los consejos del exmandatario e incluso anunció que saltaría de la Cámara al Senado.

Pero internamente, según le contó Rodríguez a SEMANA, la herida no estaba totalmente sana. Él seguía esperando que el Centro Democrático se retractara o le explicara por qué le impidieron ser aspirante a la Presidencia.

Como no ocurrió, Edward Rodríguez aceptó el cupo en el Senado por el uribismo, pero al momento de inscribirse no lo hizo. Horas antes habló con Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, y le contó que no se lanzaría. Argumentó que no entendía por qué era ético que él fuera candidato al Senado y no a la Presidencia. Rodríguez no habló con el expresidente Álvaro Uribe, a quien notificó a través de una carta que hizo pública este martes.

El hoy congresista renunció al Centro Democrático y le contó a SEMANA que su plan B es aspirar a la Alcaldía de Bogotá a través de firmas, un proyecto que no cristalizará de momento porque a Claudia López le faltan más de dos años en el poder.

Por lo pronto, respaldará a una campaña presidencial que, cree, sería la del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Ayudaré a que Petro no sea presidente”, dijo. ¿Pero por qué no apoya a Óscar Iván Zuluaga, el candidato de Centro Democrático? “No me siento identificado”, respondió.