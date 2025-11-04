Confidenciales
El polémico homenaje de Timochenko a Alfonso Cano que genera indignación en redes
Rodrigo Londoño aseguró que el recuerdo de Cano “guía la brega por cesar definitivamente la violencia sin abandonar las más profundas convicciones: patria libre y digna”.
En un nuevo aniversario de la muerte de Guillermo León Sáenz Vargas, más conocido como Alfonso Cano, máximo comandante de las extintas Farc; el hoy líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko en su momento, le rindió homenaje a través de un mensaje en redes sociales.
“Honro la memoria de Alfonso Cano, valiente luchador que inspiró a miles por la causa de la paz con justicia social para Colombia”, escribió Londoño, quien firmó la paz con el Estado colombiano en 2016. Añadió que el ejemplo de Cano “guía la brega por cesar definitivamente la violencia sin abandonar las más profundas convicciones: patria libre y digna”.
El mensaje, publicado este lunes, generó reacciones divididas entre quienes ven en Cano un símbolo del tránsito de la guerrilla hacia la política y quienes recuerdan su responsabilidad en décadas de conflicto armado. Cano fue abatido por el Ejército en noviembre de 2011, durante una operación militar en el Cauca.