Confidenciales

El polémico homenaje de Timochenko a Alfonso Cano que genera indignación en redes

Rodrigo Londoño aseguró que el recuerdo de Cano “guía la brega por cesar definitivamente la violencia sin abandonar las más profundas convicciones: patria libre y digna”.

5 de noviembre de 2025, 1:36 a. m.