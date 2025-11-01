CONFIDENCIALES
El presidente del Consejo de Estado respaldó de forma contundente la labor que viene realizando la Registraduría
Las palabras del magistrado Luis Álvarez se produjeron en momentos en que algunos sectores tratan de pescar en río revuelto y generar desconfianza en las instituciones.
El magistrado Luis Álvarez, presidente del Consejo de Estado, participó en el foro Paz Electoral, organizado por SEMANA con el apoyo de la Procuraduría. Allí, Álvarez manifestó su respaldo a la labor que viene realizando el registrador Hernán Penagos de cara a las elecciones de 2026.
El jurista aseguró que tiene confianza absoluta en el resultado en las urnas y les hizo un llamado a los partidos políticos para que tengan la capacidad de representar realmente al país.
