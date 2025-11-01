Suscribirse

El presidente del Consejo de Estado respaldó de forma contundente la labor que viene realizando la Registraduría

Las palabras del magistrado Luis Álvarez se produjeron en momentos en que algunos sectores tratan de pescar en río revuelto y generar desconfianza en las instituciones.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:16 a. m.
ed 2260
El magistrado Luis Álvarez respaldando al registrador Hernán Penagos. | Foto: Helen Ramírez / Guillermo Torre

El magistrado Luis Álvarez, presidente del Consejo de Estado, participó en el foro Paz Electoral, organizado por SEMANA con el apoyo de la Procuraduría. Allí, Álvarez manifestó su respaldo a la labor que viene realizando el registrador Hernán Penagos de cara a las elecciones de 2026.

El jurista aseguró que tiene confianza absoluta en el resultado en las urnas y les hizo un llamado a los partidos políticos para que tengan la capacidad de representar realmente al país.

Las palabras de una de las cabezas de la Justicia en Colombia se produjeron en momentos en que algunos sectores tratan de pescar en río revuelto y generar desconfianza en las instituciones.

