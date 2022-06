Confidenciales “El que dividió para ganar, no podrá unir para gobernar”: ‘Fico’ Gutiérrez

Ad portas de la segunda vuelta presidencial, el excandidato Federico Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía, en un video compartido a través de Twitter, para ir a votar este domingo 19 de junio, no en blanco, ni por Gustavo Petro, sino por el ingeniero Rodolfo Hernández:

“Soy solo el dueño de mi voto, si quiero invitarlos a pensar a quién vamos a elegir, vamos a decidir quién va a manejar nuestra seguridad, nuestra economía, la educación y el rumbo de nuestra nación, de nuestras familias y de nuestros hijos”, afirmó Gutiérrez.

“O elegimos a Rodolfo o elegimos a Petro, y entre las dos opciones, hay una que no solo sería un cambio para empeorar, sino que demostró que, así como hicieron la campaña, piensan gobernarnos, con división, con trampas, con odios y con engaños; además, amenazan con incendiar a Colombia si no ganan las elecciones”, dijo el exaspirante a la presidencia de Colombia.

”El que dividió y generó odio para ganar, luego, no podrá unir para gobernar, me refiero a Petro. Votar en blanco o no salir a votar es poner en riesgo nuestro futuro y en esta ocasión, esta opción solo favorece a Petro”, agregó.

Y continuó diciendo “no podemos permitir que lo que le ha pasado a Venezuela, Nicaragua, Chile y Perú, sea el futuro que le espere a Colombia. Si no votamos bien, es mucho lo que podemos perder ante los riesgos presentes, no hay espacios para los cálculos políticos o para la indiferencia”.

Finalmente, ‘Fico’ Gutiérrez destacó: “Mi voto será por Rodolfo, será por la democracia; tengo muchas diferencias con él, en forma y fondo, pero sé que al menos no acabará con Colombia y sé también que habrá elecciones en cuatro años”.