El salario de los congresistas y cuando Gustavo Petro pensaba distinto

El Gobierno Petro les redujo el sueldo a los congresistas que resulten elegidos en marzo y que iniciarán su periodo el 20 de julio. En concreto, suspendió una prima de 16 millones de pesos mensuales. A raíz de eso, SEMANA conoció un video de una sesión de la Comisión Primera del Senado el 31 de julio de 2020 cuando Petro era senador. Allí dijo: “¿El salario del congresista quién lo determinó? El Congreso (...). El Gobierno solo genera el decreto de incremento salarial cada año, pero no determina la estructura del salario. Igual que el Congreso lo hizo, el Congreso lo deshace (...)”. Por eso, muchos se preguntan por qué Petro cambió de idea. ¿Pretende ganarse a un sector de la opinión pública a meses de las elecciones al Congreso y a la presidencia? En el video también aparecen los entonces congresistas Esperanza Andrade, Germán Varón Cotrino, Temístocles Ortega y el exsenador Eduardo Enríquez, quien falleció el 14 de abril de 2021 por coronavirus.