CONFIDENCIALES

El salario de los congresistas y cuando Gustavo Petro pensaba distinto

El Gobierno suspendió una prima mensual de 16 millones de pesos a los congresistas que asumirán en julio.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:15 a. m.
Gustavo Petro pensaba diferente sobre el salario de los congresistas años atrás.
Gustavo Petro pensaba diferente sobre el salario de los congresistas años atrás. Foto: SEMANA

El Gobierno Petro les redujo el sueldo a los congresistas que resulten elegidos en marzo y que iniciarán su periodo el 20 de julio. En concreto, suspendió una prima de 16 millones de pesos mensuales. A raíz de eso, SEMANA conoció un video de una sesión de la Comisión Primera del Senado el 31 de julio de 2020 cuando Petro era senador. Allí dijo: “¿El salario del congresista quién lo determinó? El Congreso (...). El Gobierno solo genera el decreto de incremento salarial cada año, pero no determina la estructura del salario. Igual que el Congreso lo hizo, el Congreso lo deshace (...)”. Por eso, muchos se preguntan por qué Petro cambió de idea. ¿Pretende ganarse a un sector de la opinión pública a meses de las elecciones al Congreso y a la presidencia? En el video también aparecen los entonces congresistas Esperanza Andrade, Germán Varón Cotrino, Temístocles Ortega y el exsenador Eduardo Enríquez, quien falleció el 14 de abril de 2021 por coronavirus.

Más de Confidenciales

Gustavo Petro Congreso Senado

El salario de los congresistas y cuando Gustavo Petro pensaba distinto

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

Carlos Lehder y Nicolás Maduro.

Lo que cuenta Carlos Lehder de la prisión en la que está Nicolás Maduro

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.

Gustavo Petro y Angie Rodríguez, una relación fría, pero no rota

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

Las cifras del uso de la inteligencia artificial en el mundo

Álvaro Uribe y César Reyes.

El magistrado César Reyes, ¿de nuevo contra el expresidente Álvaro Uribe?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Gustavo Petro arremetió contra la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe

La excongresista asegura que su proyecto político busca reducir la polarización y promover un liderazgo basado en unidad nacional.

Juana Carolina Londoño le envió mensaje a Ecuador por aranceles: “Colombia es mucho más que su gobierno de turno”

Daniel Noboa, Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales CORI y Gustavo Petro

CORI llama a Colombia y Ecuador a no avivar las diferencias con la “diplomacia del micrófono y las redes sociales”

Noticias Destacadas