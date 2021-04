Confidenciales El sí, pero no, de Sergio Fajardo sobre las protestas

Este lunes en la tarde, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo usó las redes sociales para dar unas declaraciones bastante ambiguas sobre las marchas convocadas para este miércoles 28 de abril.

En su típico estilo tibio, en el que evita asumir posturas claras, Fajardo dijo en su cuenta en Twitter: “Hay profundo malestar con el gobierno desde el 2019, que ahora resurge con fuerza por la fatídica reforma tributaria. La protesta es necesaria y legítima, pero en medio de este pico de pandemia tenemos que cuidarnos. Busquemos alternativas para hacerlo”.

Mientras Fajardo no era claro en su posición, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro fue tajante en su mensaje y les dio órdenes a las personas. “Un paro es antes que nada un cese de actividades. No abrir su negocio. No sacar su carro. No ir al trabajo. No comprar gaseosas. No ir a comprar nada en grandes superficies comerciales. No hacer transacciones financieras. Retirarse de fondos privados de pensiones.”

A raíz de la postura de Petro y la falta de contundencia y claridad de Fajardo, la pregunta es: ¿quién saldrá a defender los derechos de la inmensa mayoría de las personas, quienes se oponen a un paro en medio del tercer pico de la pandemia, y que lo único que quieren es que se garantice el derecho a la salud y al trabajo? ¿Dónde están los líderes de la centroderecha?

