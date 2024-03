El silencio de Petro con el proyecto que prohíbe las corridas de toros en el país, ¿una estrategia?

El Congreso tramita un proyecto de ley que cuenta con la firma del Gobierno sobre el que el presidente Petro no ha dicho nada. Se trata del articulado para prohibir las corridas de toros, que va para cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y que tiene la firma del Ministerio de Cultura. Y aunque la iniciativa nació de la propia bancada del Pacto Histórico en el Senado, ha sido poca la interlocución con Petro, pues los congresistas no quieren que lleve su impronta. Saben que la mejor carta que pueden jugarse es que la oposición no relacione la prohibición de las corridas de toros directamente con el presidente.