Esmeralda Hernández se despacha contra corridas de toros: “Tantas personas viéndolo y ni un alma. Lo que se festeja es la muerte”

E.H.: Es una falacia. Han llegado a decir, incluso, que la tauromaquia en Colombia afecta más al producto interno bruto que el turismo, cosa que es completamente irreal. La Corte Constitucional dice que solo puede haber corridas de toros en los municipios donde sea una tradición interrumpida (es decir, si se interrumpe la tradición no se puede volver a hacer toros) y solo se puede hacer en la época en la que sea tradición, como la Feria de Cali o la Feria de Manizales. Es decir, solo hay corridas de toros unos cuantos días al año, por lo que no se puede decir que es lo que dinamiza la economía.

E.H.: En el proyecto de ley incluimos un proceso de transición y reconversión laboral. No se va a prohibir de un día para otro, tendremos un proceso de transición para identificar a los trabajadores taurinos y elaborar un proceso de reconversión con su participación. Si uno revisa hoy las plazas de toros, la mayoría están abandonadas porque la gente no quiso volver a corridas de toros. No las siguieron haciendo, se perdió la tradición y, por tanto, no las pueden retomar.