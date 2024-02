“El presidente Petro no puede estar generándole pánico a los colombianos”: el debate en SEMANA sobre el ataque al Palacio de Justicia

El pasado jueves 8 de febrero, centenares de manifestantes llegaron a las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y provocaron momentos de terror a los magistrados, quienes no podían salir del edificio. La movilización fue convocada por Fecode y apoyada por el mismo Gobierno nacional, con la intención de presionar a Corte para que acelerara la elección de fiscal general .

Para empezar, la congresista del Centro Democrático calificó como “espeluznante” lo que ocurrió en el Palacio de Justicia . Además, mencionó que el caso es especial, pues “estamos ante un presidente que tiene una investigación penal sobre su hijo (Nicolás Petro)”, así como sobre otras personas que tuvieron injerencia en su campaña presidencial. Este detalle no resulta menor si en el contexto se pone el “afán” del mandatario porque la Corte Suprema de Justicia escoja con prontitud una fiscal general de entre las tres candidatas que presentó ante el alto tribunal .

Pero el problema va más allá. La congresista reflexionó sobre las imágenes que dejó la jornada de manifestaciones del pasado jueves, haciendo énfasis en un detalle particular: las banderas del M-19 que se divisaron frente al Palacio de Justicia.

“ Nos dio a muchos colombianos escalofríos. Uno no puede olvidar lo que le pasó a la Corte Suprema con el M-19 , que se tomó esa Corte, que mataron a los magistrados, que terminamos en una de las tragedias más grandes que hemos tenido en el país”, apostilló.

De acuerdo con lo relatado por los mismos magistrados, permanecieron retenidos durante varias horas dentro del Palacio de Justicia. Si bien no hubo ningún tipo de agresión física, el terror se apoderó del recinto . Al respecto, Valencia agregó que dicha situación dejó en evidencia una “profunda irresponsabilidad del presidente”.

“El presidente no puede seguir en la incitación a la violencia, el presidente no puede seguir en el desacato a la institucionalidad, el presidente no puede estar generándole pánico a la población colombiana”, redondeó la senadora Paloma Valencia.