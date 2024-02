Martha Mancera será fiscal general de nación encargada; la funcionaria se mantendrá mientras la Corte Suprema elige en propiedad

Hace unos meses, la misma vicefiscal Mancera denunció que existía una campaña desde la Casa de Nariño para desprestigiarla y acelerar la elección, de modo que ella no quedara ni un solo día a cargo.

“Esa estrategia la ha dicho el señor fiscal general de la nación, la sabe el presidente para desprestigiar a una funcionaria de 30 años de ejercicio. Me está diciendo a mí mafiosa. Más bien por qué no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia”, advirtió.

Y aseguró que su negativa a varios puntos que ha pedido el presidente, en el marco de su propuesta de paz total, fue lo que la convirtió en un blanco del poder ejecutivo. “El presidente solicitó el levantamiento de órdenes de captura de los extraditables. ¿Quién firmó el oficio negándolo?... Entonces me volví una enemiga del Gobierno”, agregó.

“Hay personas o una persona detrás que no quiere que se nombre una fiscal autónoma e independiente, que les da miedo que esa situación suceda... Respete, presidente, porque a mí me da muchísima pena. Llevo 30 años trabajando como servidora pública y como servidora pública le ha dado resultados a Colombia”, concluyó sobre lo que estaba viviendo.

En una entrevista con Blu Radio , el fiscal Barbosa, además, reveló que el presidente Petro le pidió que cambiara a la vicefiscal Mancera. “Tiene miedo. No sé por qué. Le atribuyen a ella o a su equipo la investigación sobre el hijo del presidente”, puntualizó.

Urgente: la Corte Suprema de Justicia no se dejó presionar, votó y ninguna de las tres candidatas obtuvo los votos para ser fiscal general.

Botero fue el magistrado que interpuso una tutela porque considera que una terna de solo mujeres viola la diversidad que debe haber en esa escogencia. “La serie de amenazas e improperios que he recibido, así como el señalamiento que se me ha hecho de ser un misógino, un machista y un reyezuelo, son consecuencia de mi condición de magistrado de la Corte y de mi forma de pensar, lo cual fue atizado desde sus inicios por el trino del presidente, cuando me satanizó por haber ejercido un derecho legítimo contra un acto suyo, como fue el de la conformación de la terna para fiscal, a pesar de que nuestra Constitución garantiza la libertad de opinión y de expresión”, enfatizó Botero en ese momento.