En defensa de la independencia del Banco de la República

Central Banking, medio de comunicación inglés, destacó en un reciente artículo la defensa que ha hecho el gerente del Banco de la República en Colombia, Leonardo Villar, de la autonomía de la entidad.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 7:20 a. m.
Debate sobre el Presupuesto General de la Nació para 2026 comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En los últimos días se realizó el encuentro anual de banqueros centrales del mundo en Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos, organizado por la Reserva Federal. Esta entidad es objeto de duras críticas del presidente Trump por no bajar las tasas de interés como él lo pide, una situación similar a lo que ocurre en Colombia.

Uno de los participantes fue Mauricio Villamizar, codirector del Emisor, quien fue entrevistado por la BBC sobre sus impresiones del evento y dijo que le llamó la atención lo que ocurrió antes del discurso del presidente de la FED, Jerome Powell. Esto, porque recibió una inédita ovación de pie por parte de los asistentes que duró casi un minuto. “El mensaje detrás fue básicamente un gran apoyo a la independencia y autonomía del banco central”, aseguró.

Contexto: “Lástima”: Gustavo Petro lanzó pulla al Banco de la República tras cifras de desempleo que dio a conocer el Dane

Igualmente, Central Banking, un medio de comunicación inglés, destacó en un reciente artículo la defensa que ha hecho el gerente del Banco de la República en Colombia, Leonardo Villar, de la autonomía de la entidad como pilar para garantizar la estabilidad de precios y apoyar el crecimiento económico sostenible.

