Confidenciales Ernesto Macías se va del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe ya tiene en sus manos la carta de renuncia del exsenador Ernesto Macías al Centro Democrático. Él se considera un perseguido en el uribismo y así lo plantea en la misiva con la que dio un paso al costado. “Con sorpresa y dolor he padecido la animadversión y hasta el maltrato de un sector institucional del partido, no sé, me pregunto yo, si por mi cercanía con el presidente Duque, quien a pesar de la herencia que recibió, la pandemia, y la oposición irracional que padeció, realizó un extraordinario gobierno”. En pocos días, en el Huila, de donde es oriundo Macías, Uribe liderará un encuentro político como los que viene realizando en todo el país. A Macías no lo invitaron ni fue el organizador, como era costumbre. Por eso, en privado afirma: “No me salí, me sacaron”. ¿Será que Uribe le responde?