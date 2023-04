Imágenes causan indignación:

1. Advertimos que Farc no entregaron todas las armas

2. Que no había disidencias sino retaguardia

3. Que el país se inundaría de coca

Esos acuerdos no han traído paz a los colombianos

Muy grave ver al actual gobierno siempre a favor de la criminalidad https://t.co/gGtWELZBO2