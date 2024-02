“Esta reforma no soluciona ningún problema, al contrario, los agudiza”: habla la hermana María Inés, víctima de “matoneo” del MinSalud

La religiosa fue una de las pacientes que participó en el plantón contra la reforma a la salud a las afueras del Ministerio desde el que aseguró que: “Estoy acá porque soy paciente. Soy la hermana María Inés Delgado, trasplantada hace 25 años detrás de mí hay miles y miles de pacientes que están muy temerosos de esta reforma, porque esta reforma no soluciona ningún problema, al contrario, los agudiza profundamente y eso nos preocupa porque va a haber muchas muertes. Seguramente se va a morir mucha gente por no tener atención en salud”.

Consultada sobre el altercado con el ministro Jaramillo, la hermana María Inés sostuvo que: “Eso no tiene importancia. Se dijo lo que tenía que decirse y una de las cosas que repito es que no nos han querido dar participación. Aunque el ministro sacó mi foto, esa foto fue cuando empezó, pero después nunca más nos quiso recibir. Y hemos hecho derechos de petición y no se presentaba. Lo seguiremos repitiendo en todas partes: no nos da participación”.