Plantón por la reforma a la salud en el Ministerio: pacientes aseguran que el sistema actual sí funciona y piden modificar el articulado

La organización Pacientes Colombia realiza un plantón contra la reforma a la salud a las afueras del Ministerio de Salud que dirige el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Los manifestantes reclaman que se modifique el contenido del proyecto de ley que está en trámite en el Congreso, porque aseguran que el articulado, tal y como está planteado, no beneficia al sistema.

Opositores a la reforma a la salud realizan plantón contra el proyecto de ley a las afueras del Ministerio de Salud. Integrantes de la organización de Pacientes Colombia reclaman que el Estado no quede a cargo de todo el sistema. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YHD0iSiwzI

“Esta es una reforma pensada en un sector, no en los pacientes. La salud no es de derecha ni de izquierda. Nosotros pedimos que se convoque a una mesa técnica con los que pensamos distinto, ser escuchados en la Comisión Séptima y, por qué no, que se retire la reforma y construyamos una nueva”, detalló Denis Silva, de Pacientes Colombia.