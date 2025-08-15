Suscribirse

Política

Gustavo Bolívar dejó esperando a los empresarios en el Congreso de la Andi. No asistió al debate de precandidatos presidenciales

En el espacio participaron Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Paloma Valencia.

Redacción Economía
15 de agosto de 2025, 9:15 p. m.
Debate de precandidatos presidenciales en Congreso de la Andi
Debate de precandidatos presidenciales en Congreso de la Andi | Foto: Cortesía

En la segunda tanda de precandidatos presidenciales prevista en la agenda del Congreso de la Andi, que convocó a los empresarios del país en Cartagena, estaba invitado Gustavo Bolívar, aspirante por el partido de gobierno a llegar a la Casa de Nariño, con la expectativa de darle continuidad a la administración de Gustavo Petro.

Cuando ya todos lo esperaban, Bruce Mac Master, directivo del gremio de empresarios, anunció que Bolívar no llegaría a la cita.

El debate se realizó con Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, quienes expusieron sus propuestas para llegar a la Presidencia y desde allí, capotear el barco que se llama Colombia.

