Política
Gustavo Bolívar dejó esperando a los empresarios en el Congreso de la Andi. No asistió al debate de precandidatos presidenciales
En el espacio participaron Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Paloma Valencia.
En la segunda tanda de precandidatos presidenciales prevista en la agenda del Congreso de la Andi, que convocó a los empresarios del país en Cartagena, estaba invitado Gustavo Bolívar, aspirante por el partido de gobierno a llegar a la Casa de Nariño, con la expectativa de darle continuidad a la administración de Gustavo Petro.
Cuando ya todos lo esperaban, Bruce Mac Master, directivo del gremio de empresarios, anunció que Bolívar no llegaría a la cita.
El debate se realizó con Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, quienes expusieron sus propuestas para llegar a la Presidencia y desde allí, capotear el barco que se llama Colombia.