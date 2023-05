Confidenciales Gustavo Bolívar dijo que el error más grande de Gustavo Petro “es que de entrada se confió en los partidos tradicionales”

El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se destapó en el programa digital Desnúdate con Eva, que dirige la periodista española Eva Rey.

Dijo que el error más grande que ha tenido el presidente Gustavo Petro “es que de entrada confió mucho en los partidos políticos tradicionales”. De hecho, La U, Cambio Radical y el Partido Conservador hoy son independientes, mientras que las directivas del liberalismo cada vez marcan distancia de la Casa de Nariño.

Bolívar opinó, además, sobre las razones que llevan al Jefe de Estado a llegar tarde a algunos de sus eventos públicos y privados.

“Yo creo que le meten muchas cosas a la agenda. La responsabilidad es de Petro y de quiénes organizan su agenda. Con Laura- Sarabia, la jefa de gabinete- se ha hablado de eso, hay que bajarle. Está trabajando mucho”, respondió.

Bolívar manifestó que no conoce a Gustavo Petro bebiendo. “Delante mío no, no lo conozco como hombre bebedor, cuando tiene éxitos se pone contento y toma como cualquiera, cuando gana una elección, cuando sale una buena encuesta”, expresó.

En la entrevista, al exsenador lo pusieron a escoger entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas senadoras del Centro Democrático y con quienes él ha tenido diferencias, y él respondió que “ninguna”.

También reveló que está al día en dinero, “me entra plata y la gasto de una porque como venía de un déficit, en ocasiones me toca vender cosas o pedir prestado. Mis amigos ya saben (...)