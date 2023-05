OJO:

No subestimen graves amenazas de exmilitares uribistas.

Ellos no están peleando mesada 14 ni otras cosas. Petro les está dando más de lo que les dio el uribismo en 20 años.

Ellos van por el Pte Petro.

No les importará convertir a Col en un baño de sangre. Están adoctrinados.