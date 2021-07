Confidenciales Gustavo Bolívar versus Roy Barreras

Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Una pelea política creció en los últimos días. Roy Barreras aseguró en SEMANA que Gustavo Bolívar “cayó en una trampa” al haberse dejado engañar para financiar la primera línea. En la Colombia Humana la declaración de Roy causó serios malestares en los militantes más cercanos a Bolívar, quien, de hecho, se molestó mucho por este comentario. Bolívar se siente no solo orgulloso de financiar este grupo, sino que, ante las investigaciones de la justicia, ha dicho que sería un honor ser condenado por eso. “Es más, lo vuelvo a hacer las veces que sea necesario. Mientras la ley no diga que las gafas y los cascos son ilegales, yo no tengo por qué ocultar algo que es legal”, dijo el senador.