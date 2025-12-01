CONFIDENCIALES
Gustavo Petro lanza vaticinio para 2026: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción”
El presidente aseguró que el exmandatario terminará apoyando al exgobernador, quien hoy lidera la intención de voto del centro.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Gustavo Petro no se aguantó comentar la encuesta de Invamer realizada para Noticias Caracol y Blu Radio. En esa fotografía, la carrera por el 2026 en este momento va así: Iván Cepeda, 31,9%; Abelardo de la Espriella, 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%.
El presidente publicó imágenes con esa medición y comentó: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia”.
Y luego agregó: “Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares. Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”.
Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia.— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025
Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al… https://t.co/5CobahkkLM