Gustavo Petro lanza vaticinio para 2026: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción”

Gustavo Petro no se aguantó comentar la encuesta de Invamer realizada para Noticias Caracol y Blu Radio. En esa fotografía, la carrera por el 2026 en este momento va así: Iván Cepeda, 31,9%; Abelardo de la Espriella, 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%.

El presidente publicó imágenes con esa medición y comentó: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia”.

Y luego agregó: “Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares. Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”.