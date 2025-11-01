Suscribirse

Gustavo Petro y el avión presidencial: los líos por estar incluido en la lista Clinton

Las compañías que le suministran servicios a la administración de Petro en Colombia, con activos y negocios en el exterior, ya empezaron a hacer consultas jurídicas sobre posibles complicaciones.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:20 a. m.
El presidente Gustavo Petro y el avión presidencial. | Foto: Presidencia de la República / SEMANA

El presidente Petro empezó a sentir las primeras consecuencias por su inclusión en la Lista Clinton. En los últimos días, distintas empresas se negaron a suministrarle combustible al avión presidencial en medio del viaje del mandatario por el Oriente Medio para evitar sanciones de Estados Unidos.

SEMANA conoció que, antes de despegar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ya estaba informada del problema, por lo que diseñó un plan que no pusiera en riesgo la seguridad del jefe de Estado y no improvisó, como se ha sugerido desde el alto Gobierno.

El problema no fue menor y puso en alerta a varios sectores. Las compañías que le suministran servicios a la administración de Petro en Colombia, con activos y negocios en el exterior, ya empezaron a hacer consultas jurídicas sobre posibles complicaciones.

