Gustavo Petro y Katherine Miranda, una reunión pendiente

Hace 15 días, la representante Katherine Miranda, quien se perfila como nueva presidenta de la Cámara, se encontró con Laura Sarabia en la Zona G de Bogotá. El saludo fue cordial y Miranda aprovechó para pedirle un espacio con el presidente Petro para hablar sobre las garantías que ofrecería desde la mesa directiva de la corporación y dejar claro que su independencia no afectará las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. La congresista no ha recibido respuesta y el encuentro no se ha concretado. Se desconoce si Sarabia transmitió el mensaje, pero lo cierto es que Miranda no negociará su independencia y tiene como antecedente haber presidido las comisiones económicas sin problema, ofreciendo garantías a todos los sectores. ¿Habrá reunión?