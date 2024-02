Catherine Juvinao y Katherine Miranda se sumaron a particular tendencia en TikTok: “Soy congresista y obvio...”

“Soy congresista y no hay la más mínima posibilidad de que yo le alcahuetee un torcido a nadie. Soy congresista y me he enfrentado a los corruptos de Colombia desde mucho antes de ser congresista, a pesar de las amenazas”, afirmó Juvinao en la publicación.

“Soy congresista mujer y siempre me toca aguantarme comentarios machistas: :’¿Quién sabe con quién se acostó?’. Algo que, por supuesto, no debería ser. Soy congresista mujer y, si me arreglo, soy sobreactuada, pero si no me arreglo soy dejada. En cambio, si hablo duro, está mal, pero si hablo pasito, también”, dijo.