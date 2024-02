Hay preocupación por la seguridad de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia; ya estuvo incomunicada y aislada

He sido comunicado hoy, por MARELBYS MEZA que ha renunciado al programa de protección de víctimas y testigos debido a persecución sufrida por algunos funcionarios del mismo. Su vida en constante peligro ! @FiscaliaCol @DefensoriaCol @PGN_COL @UNPColombia

“Ella es una mujer muy fuerte, muy inteligente y muy valiente. Pero está bastante preocupada porque tiene un riesgo de seguridad alto todavía. No está en su casa, no puede ver a su familia. Para evitar cualquier atentado, nos reunimos en alguna institución oficial. No puede tener contacto con nadie a través de las redes sociales y tiene restringido el teléfono”, precisó el jurista en aquel momento.