“Hipócritas”, senador Miguel Uribe le canta la tabla al Gobierno respecto al alza de la gasolina

“Gobierno hipócrita: no más alza de la gasolina”, de esta manera el senador, Miguel Uribe, se despachó contra el Gobierno de Gustavo Petro ante la situación que vive el país por el aumento del combustible, que llevó a que ayer martes se desarrollaran protestas y reclamos por parte de los ciudadanos, ante las decisiones que se han tomado en cuanto al incremento que está afectando seriamente el bolsillo de los colombianos.

Además de mencionar esta grave situación, Uribe mostró su preocupación por el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): “la economía va mal, hace una semana el Dane reportó un crecimiento prácticamente nulo e inexistente de 0,3 %. Una economía que no progresa es una economía que no produce empleo y si no se produce más empleo hay más pobreza”.