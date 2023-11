Hugo Ospina le manda un mensaje al gobierno de Gustavo Petro: “Si la Fiscalía emite una orden de captura en mi contra, me volveré un gestor de paz”

“¡Buenos días, Bogotá! ¡Bogotá se respeta! No cedimos a chantajes ni amenazas de ningún tipo. Tenemos a la hora movilidad normal en toda la ciudad sin ningún paro o bloqueo de taxistas o de otro tipo”, anuncio Claudia López en la mañana en su cuenta de X (antes Twitter).

La noticia en todos los medios fue que el líder de los taxistas, simplemente, se había quedado solo. “No fuimos derrotados. Hubo un malentendido. Lo que pasa es que yo tenía que entrar a una cita médica y me salí de la reunión donde estábamos todos los del Comité del Paro y pues cuando salí, me enteré por ustedes los medios de que se levantó el paro. A mí nadie me notificó nada, pero hoy estamos más unidos que nunca”, indicó Ospina en Blu Radio.