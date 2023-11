Fuerte respuesta de Hugo Ospina a Claudia López y al Distrito ante paro de taxistas en Bogotá: “No le tenemos miedo a la Fiscalía”

Este mensaje, como era de esperarse, generó una tajante respuesta por parte de la administración distrital, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, señalando que a “Bogotá no se le amenaza”.

La primera en pronunciarse fue la alcaldesa Claudia López, quien aseguró: “Este sujeto y su grupo no puede seguir dándose el lujo de amenazarnos con total impunidad. Solicito a la Fiscalía, al gobierno nacional y a la Policía anticiparse a esta amenaza de asonada anunciada, proteger los derechos de los ciudadanos, los viajeros y de toda la ciudad”.

El secretario de Gobierno, José David Riveros, señaló, por su parte, “El mensaje es contundente, a Bogotá no se amenaza, nosotros no podemos permitir que amenacen a los ciudadanos” , y es así como el funcionario anunció: “Si nos corresponde actuar con autoridad ante bloqueos en el aeropuerto o en el sistema de transporte masivo, por supuesto que lo vamos a hacer”.

El secretario enfatizó que “esas mesas seguirán y estarán abiertas hasta el último día de nuestro Gobierno, sin embargo, no pueden estar bajo amenaza, nosotros hacemos ese diálogo pero sin amenaza”.

Ospina responde

“El paro sigue en pie y con más fuerza, nosotros no le tenemos miedo a la Fiscalía, le tenemos respeto, y le pedimos a la alcaldesa que así como hizo con el gremio de taxistas, que nos diga cuántos judicializados y cuántas denuncias puso ella a los de la primera línea y a los señores de las plataformas de transporte que bloquearon la 26 y el aeropuerto, y que además atropellaron a un comandante de la Policía, queremos saber cuáles son las acciones de la alcaldesa”, dijo Ospina.

Frente a la respuesta del Distrito de que a Bogotá no se le amenaza, Ospina indicó: “Yo no sé a qué se refieren con amenaza, nosotros lo que hicimos fue una sugerencia, no una amenaza”.