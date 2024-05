El enérgico llamado del presidente Petro a las Fuerzas Militares en La Guajira: “La prioridad en este departamento es cuidar el agua”

Aunque el mandatario no se refirió directamente al escándalo de los carrotanques de La Guajira y la UNGRD, sí manifestó las razones por las que en ese departamento escasea tanto el líquido . El jefe de Estado precisó que en esa zona hay un poder político distribuyendo el agua.

“Un poder dentro de la misma comunidad, que decide a quién se le entrega el agua y a quién no. El problema de La Guajira no es el agua, es de cómo se distribuye el agua. Por ejemplo, alguien decidió que primero era el carbón, que la gente. Decisión del poder, y se invirtieron millones de dólares en que el agua fuera del carbón y no de la gente”, comentó.