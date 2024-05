Petro culpa a terratenientes por falta de agua en La Guajira, en medio de escándalo por sobornos con plata de carrotanques

En las revelaciones que hizo Pinilla, este apunta a que las entregas de dinero se habrían dado a más de 15 miembros del Congreso de la República, con el fin de garantizar que las reformas que cursan actualmente allí pudieran tener su aprobación. En el escándalo se vio comprometida la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, además del presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Petro acusa a petroleros y terratenientes por escasez del agua en La Guajira

El mandatario estuvo presente este sábado en La Guajira para inaugurar la primera planta potabilizadora de agua en Manaure. Allí no se refirió directamente al escándalo, pero sí a las razones por las que en ese departamento escasea tanto el líquido . El jefe de Estado precisó que en esa zona hay un poder político distribuyendo el agua.

“Un poder dentro de la misma comunidad, que decide a quién se le entrega el agua y a quién no. El problema de La Guajira no es el agua, es de cómo se distribuye el agua. Por ejemplo, alguien decidió que primero era el carbón que la gente. Decisión del poder y se invirtieron millones de dólares en que el agua fuera del carbón y no de la gente”, comentó.