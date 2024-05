Giro inesperado en caso de mujer viral por video de supuesta infidelidad. Investigan extorsión y violencia

Aclarar si ella realmente fue infiel o no es algo que solo alimenta el morbo de quienes se han prestado para compartir un video y que disfraza la crueldad de la ciberviolencia de género, como la han llamado algunos juristas que han revisado el caso a detalle y que demostraría que este tipo de publicaciones se convierten en armas digitales capaces de acabar no solo con la reputación de una persona, sino con la misma existencia. Sara, luego del escándalo, intentó quitarse la vida y terminó en la sala de urgencias de un hospital.

Ese no fue el único video que se filtró en redes, sino también el que grabaron dos uniformados del cuadrante que acudieron a atender el caso de la riña que se generó esa noche y que, según denuncia Sara, en lugar de brindarle ayuda para evitar agresiones de su expareja, ellos habrían apostado por apoyar a su compañero de trabajo, pues la filmación que hicieron como evidencia de un proceso policivo también terminó en los dispositivos móviles de millones de usuarios de Facebook, Instagram, TikTok, entre otras plataformas.

Inseguridad desbordada en Cartagena; comunidad asegura que ‘Plan Titán’ para la seguridad no ha cumplido las expectativas

Contexto: Inseguridad desbordada en Cartagena; comunidad asegura que ‘Plan Titán’ para la seguridad no ha cumplido las expectativas

“Fui vulnerada no solo por Holguín, sino por toda una institución, que redujo el caso a una pelea de pareja”, manifiesta Sara a SEMANA, mientras hace el relato cronológico de lo que ella califica como negligencia de la Policía Nacional. La escena que se viralizó ocurrió el 29 de enero a la 1:20 de la mañana, él habría empezado a chantajearla e incluso a pedirle dinero a cambio de no publicar el video en el que supuestamente la dejaba al descubierto. Ella, convencida de que no estaba haciendo nada ilegal y que, por el contrario, él sí estaría incurriendo en conductas presuntamente irregulares, decidió ir a denunciar el caso a la Policía pidiendo ayuda antes de que la grabación se hiciera viral y se pudiera evitar el desenlace que se conoce.