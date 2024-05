Sneyder Pinilla asegura que “hay más ministros y congresistas involucrados” en escándalo de la UNGRD y le pide a Olmedo López que “rompa su silencio”

“Sé que algunas de esas reuniones (Olmedo) las hizo con el ministro Velasco, no sé con quién más, pero sí sé que había varios ministros y estaba Velasco, y se empiezan a organizar esos temas. En septiembre, (Olmedo) ya me empieza a hablar de eso y es donde tengo claro lo que tenemos que empezar a organizar”, agregó el exfuncionario.

Y agregó: “Yo sé, doctor Olmedo, que si usted me está escuchando, sabe que esto que estoy haciendo no lo hago por hacerle ningún daño a usted, sino porque debemos contarle al país lo que realmente pasaba allí. Y si me está escuchando, que sé que es así, le digo que rompa su silencio, que diga lo que sabe, no es justo que usted y yo quedemos sacrificados mientras realmente las reformas se terminaban comprando para que fueran aprobadas. Es lo único que puedo decir”.