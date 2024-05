Álvaro Uribe se refiere al exfiscal Montealegre y Jorge Perdomo: “Tal vez fui vanidoso al pensar que me tenía en buen concepto”

El expresidente Álvaro Uribe publicó una nueva entrega de la “serie” de pruebas que mostrarían que existe un “montaje” en su contra en el proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Esta vez, el exmandatario habló sobre el exfiscal general Eduardo Montealegre y quien fue su vicefiscal, Jorge Perdomo.

El exjefe de Estado habló sobre su relación con los abogados, que se declararon víctimas en el proceso que se adelanta en su contra.

“Defendió ante organismos internacionales nuestra Ley de Justicia, Paz, Reparación y No Repetición. Legislación que acompañó a la seguridad democrática en la desmovilización de 35 mil paramilitares y de 18 mil guerrilleros. No hubo impunidad total y no se alteraron las disposiciones constitucionales de restricción a la elegibilidad de delincuentes”, dijo el expresidente en un escrito que leyó en video, publicado en redes sociales.

Sin embargo, el exmandatario colombiano planteó: “Tal vez fui vanidoso al pensar que el doctor Montealegre me tenía en buen concepto”.

Y las cosas cambiaron en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, “el doctor Montealegre se convirtió no en mi Fiscal, sino en mi adversario antagónico”.

“Todavía estoy vinculado al proceso del hacker de 2014, tema en el cual no participé, supe después de estallado el escándalo. Tengo el recuerdo de la agresividad del doctor Perdomo, en su oficina, cuando me citaron, pusieron al hacker, con esposas, a decir que me conocía y salió. Años después dijo opuesto. Pero sigo con el problema, no obstante todas las pruebas a mi favor”, recordó Uribe.

Además, habló sobre la denuncia contra el Gobierno Santos, por supuestos cobros al narcotráfico por parte de sus asesores políticos. Recursos que, según Uribe, habrían llegado a pagar las deudas de campaña.

“Los doctores Granados y Lombana presenciaron mi conversación con un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos porque uno de los asesores pedía un acuerdo con ese país. Su abogado dijo al doctor Granados que si yo podía ayudar. El funcionario norteamericano respondió que después de elecciones. Ignoro si lo hicieron, pero allá viven tranquilos los dos y con platica. Creí que el doctor Montealegre investigaría, pero se encegueció de rabia conmigo”, contó.

34. Mis supuestas víctimas. Doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Ex Fiscal y ex Vice Fiscal de la Nación. Desde el Hacker hasta nuestros días. La opinión popular. pic.twitter.com/usRBOdWDNm — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 23, 2024

También recordó que antes de entrar al Senado visitó a Montealegre, pidiéndole que “si podía definir sobre las acusaciones” hechas por el senador Iván Cepeda, con el fin de imputar o archivar antes de su entrada a la corporación.

“Entendí que en ese momento no podía responderme. el asunto se fue a la Corte Suprema”, dijo el expresidente.

Y agregó que “en el partido centro Democratico fuimos muy críticos con su Fiscalía y nos dio un tratamiento desobligante, de neofascistas. He pensado sobre este apelativo y no he querido decir a varios de mis antagonistas que dejen de ser fachomarxistas”.

También aseguró que le ha hecho “las peores acusaciones” y piensa que “son muy injustas.

Expresidente Álvaro Uribe y exfiscal Eduardo Montealegre | Foto: Foto Alvaro Tavera y foto SEMANA

E incluso mencionó que Montealegre lo acusó de “armar una trama en su contra” a través de la Oficina de Envigado. Agregó que la exfiscal Hilda Niño acusó a su Fiscalía de “hacer tramas y montajes”, también en contra suya y de su hermano.

“Me acusan que el doctor Cadena tuvo una reunión anterior con la doctora Niño, en la cual habrían acordado que ella hablara de la trama que me afectaba. Ha afirmado el doctor Cadena que esa reunión fue para asuntos profesionales diferentes a mi caso. Además, yo no había hablado con el doctor Cadena sobre el tema, lo hice solamente a partir de la reunión que tuve con el doctor Torres Barrera”, narró el expresidente sobre la exfiscal.

“Debo llamar la atención sobre la estrecha relación entre los doctores Montealegre y Perdomo con el doctor Villarreal, fiscal del caso. Durante la administración de los doctores Montealegre y Perdomo, el fiscal Villarreal fue nombrado director de Fiscalías de San Gil, Santander, y fiscal delegado ante el Tribunal de Bucaramanga, Sala Penal”, advirtió.